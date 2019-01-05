Son Dakika Haberleri: Asansör Boşluğuna Düşen 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Asansör Boşluğuna Düşen 2 İşçi Hayatını Kaybetti

25 dakika önce

Asansör boşluğuna düşen 2 işçi hayatını kaybettiÇORUM - Çorum'da yapımı devam eden bir binanın asansör boşluğuna düşen 2 işçi hayatını kaybetti.

Asansör boşluğuna düşen 2 işçi hayatını kaybetti

ÇORUM - Çorum'da yapımı devam eden bir binanın asansör boşluğuna düşen 2 işçi hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.30 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir binanın inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bina inşaatında çalışan Ökkeş Sürmeli ve Emrullah Ersoy adlı işçiler, binanın asansör bölümünde çalışırken 6. kattan asansör boşluğa düştüler. Gürültüyü duyan diğer işçiler arkadaşlarının asansör boşluğunda hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede asansör boşluğuna düşen iki işçinin hayatını kaybettikleri belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından talihsiz işçilerin cansız bedenleri otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:29 Kaynak: İHA

Mimarsinan, Çorum, İşçi, 3. Sayfa
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