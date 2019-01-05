Son Dakika Haberleri: Asansör Boşluğuna Düşen 2 İşçi Öldü

Asansör Boşluğuna Düşen 2 İşçi Öldü

1 saat önce

Çorum'da, inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen 2 işçi hayatını kaybetti.

Asansör Boşluğuna Düşen 2 İşçi Öldü, System.String[]
Çorum'da, inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen 2 işçi hayatını kaybetti.

Mimar Sinan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde, inşaat halindeki Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünün yeni hizmet binasında çalışan Ökkeş Sürmeli ve Emrullah Ersoy, 6'ncı katta asansör montajı yaparken dengesini kaybederek boşluğa düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine inşaata 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Sürmeli ve Ersoy'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

İşçilerin inşaatta çalışmak üzere Kayseri'den geldikleri öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:05 Kaynak: AA

Çorum, İşçi, Güncel
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