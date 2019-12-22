Asansör boşluğuna düşen 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Asansör boşluğuna düşen 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı - Son Dakika

Asansör boşluğuna düşen 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı

6 saat önce

Murat KORKMAZ İstanbul DHAÜmraniye'de misafirliğe geldikleri binanın asansör boşluğuna düşen 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Murat KORKMAZ İstanbul DHA

Ümraniye'de misafirliğe geldikleri binanın asansör boşluğuna düşen 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ümraniye Şerifali Mahallesi Münevver Sokak üzerinde bulunan 18 katlı bir binada meydana geldi. Ailesiyle akrabalarına misafirliğe gelen 4 yaşındaki Fas uyruklu kız çocuğu İlaf El Moumen, annesiyle birlikte iken bir anda ortadan kayboldu. Anne ve akrabaları binada küçük kızı aramaya başladı. Bina görevlisi küçük kızı asansör boşluğunda yaralı halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kız çocuğunu Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

UMARIM BU TARZ BİR ŞEY HİÇ KİMSENİN BAŞINA GELMEZ

4 yaşındaki Fas uyruklu küçük kızın misafirliğe geldiği akrabası, Oğuzhan Akın 'Asansörlerde sürekli aynı problemi yaşıyoruz zaten. Asansörlerden bir tanesinde daha önce de kırmızı amblem vardı üzerinde. Düzeltildi maviye dönüştürüldü. Diğer apartman sakinleri şahittir. Asansörlerimizden bir tanesi sürekli bir uyarı arıza veriyordu. Açılıyordu, kapanıyordu. Geçen gün ben yaklaşık 15-20 dakika içinde kaldım. Misafirlerim de aynı problemden şikayetçi. Bazen herhangi bir katta iniyor kapı açılıyor. Tuğlalar çıkıyor karşınıza. Bu gibi problemler yaşanıyor maalesef. Bunu herkes biliyor. Buna rağmen herhangi bir tedbir alınmıyor. Bu Türkiye'nin genelinde olan bir şey. Yani bilmiyorum, yakınım, akrabam ne durumda bilmiyorum, gidip göreceğim. Normalde eşim ile kuzenim, kuzenimin çocuğu, asansörle yukarı doğru çıkıyorlar. Yukarı önce ikisi çıkıyor. Burada geldiğimde çocuğu niye yalnız bıraktı diyorlar ama çocuklar o kadar değerli ki, bizim için de öyle. Böyle bir ihmal durumu söz konusu değil. Yukarı çıkarken asansör kapısı tak diye kapanıyor. Aşağı iniyorlar bizimkiler de. Aşağıya indiklerinde bakıyorlar, asansör yine kaptı birisini. Aşağıya indi, aşağıda alırız çocuğu. Aşağı iniyorlar, aşağıda yok. Zemin kata iniyorlar, yok. Otoparka iniyorlar, yok. Katları tek tek geziyorlar, yok. Çocuk asansörün boşluğuna düşmüş. Ben bilmiyorum çocuğun durumunu. Hastaneye gidip öğreneceğim. Umarım bu olay, birçok siteye, birçok site yönetimine örnek olur. Umarım bu tarz bir şey hiç kimsenin başına gelmez dedi.

Asansör boşluğuna düşen 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı

Ümraniye, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 06:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ümraniye'de asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
Kitap fuarında İbrahim Kalın'a "İstanbul'u neden kaybettik?" sorusu soruldu Küçük kızın aldığı Noel kartında, Çin hapishanesinden 'zorla çalıştırılma' mesajı çıktı Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Son Dakika Haberleri
00:54 Çankırı'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
00:53 Hedasi Barajı ile ilgili son toplantı Etiyopya'da yapılacak - Son Dakika
00:52 Sudan akaryakıttaki sübvansiyonları kaldırmaya hazırlanıyor - Son Dakika
00:48 Hedasi Barajı ile ilgili son toplantı Etiyopya'da yapılacak - Son Dakika
00:46 Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimde ikinci tura Milanovic ile Kitarovic kaldı - Son Dakika
00:03 Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi - Son Dakika
23:56 Otomobillerinin önü kesilen 2 kişi öldürüldü! Adana'da kanlı infaz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 01:00:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Asansör boşluğuna düşen 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]