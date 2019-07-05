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Asansör boşluğuna düşen 5 yaşındaki çocuğu, itfaiye kurtardı

46 dakika önce

MALATYA'da, binanın 3'üncü katından asansör boşluğuna düşen Suriyeli Naya Dakhel (5), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asansör boşluğuna düşen 5 yaşındaki çocuğu, itfaiye kurtardı, System.String[]
MALATYA'da, binanın 3'üncü katından asansör boşluğuna düşen Suriyeli Naya Dakhel (5), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. Neyzen Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın asansör boşluğundan çocuk sesinin geldiğini duyanların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın asansör boşluğunda yaralı bulunan Suriyeli Naya Dakhel'e ulaşıldı. İtfaiye erleri, 3'üncü kattan düşerek yaralanan kız çocuğunu sağlık ekiplerinin ortak çalışması ile düştüğü yerden çıkarttı. Yaralı çocuk ilk müdahale sonrası ambulansla, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Naya Dakhel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


- Malatya
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:34 Kaynak: DHA
Malatya, İtfaiye, Güncel
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