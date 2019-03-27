Asansör Boşluğuna Düşen Afganistan Uyruklu Yaralandı
1 saat önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarında çalışan Afganistan uyruklu Abodin Sayghani, 3. kattan asansör boşluğuna düşerek, yaralandı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarında çalışan Afganistan uyruklu Abodin Sayghani, 3. kattan asansör boşluğuna düşerek, yaralandı. Sayghani, ilk müdahalenin ardından Çanakkale'ye sevk edildi.
Bayramiç'te inşaat alanında iş kazası meydana geldi. İlçede yapımı devam eden TOKİ konutlarında çalışan Afganistan uyruklu Abodin Sayghani (21), 3. kattan asansör boşluğuna düşerek yaralandı. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Sayghani'yi Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bilinci kapalı olan Sayghani, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:01 Kaynak: İHA
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