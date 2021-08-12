ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN AVZEM BEBEK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde annesiyle birlikte bindiği asansörde sıkışıp ardından, 6 metre asansör boşluğuna düşen 40 günlük kız çocuğu Avzem Ada Karaşal, ağır yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Avzem bebeğin yaşadığı talihsiz kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi Bereket Apartmanı A Blok'ta pazartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, Bereket Apartmanı A Blok 3'ncü katında yaşayan evli 2 çocuk annesi ev hanımı Gülperi Karaşal (34) 40 günlük kızı Avzem Asa Karaşal, ismi öğrenilemeyen diğer kızı ve kız kardeşi birlikte çarşıya alışveriş yapmak için oturdukları evin asansörüne bindi. Asansör zemin katında ismi öğrenilemeyen diğer kızı ile birlikte inen anne Karaşal, kız kardeşi ve bebek arabasında bulunan 40 günlük Avzem bebeğinin inmesini bekledi. Bu sırada asansör kapıları açıkken kız kardeşi bebek arabasını itti ve tam inmesine yakın asansör yukarıya doğru hareket etmeye başladı. Anne, hareket eden asansörden bebek arabasında bulunan kızı Avzem'i almak için hamle yaptı, fakat asansörün yukarıya doğru hareket etmesiyle talihsiz bebek asansörün tavanına sıkıştı.

ASANSÖRDE ÖNCE SIKIŞTI ARDINADAN 6 METRE BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Apartmanın güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, bebek arabası içinde bulunduğu belirtilen Avzem bebek, asansör tavanına sıkışıyor. Yaşanan talihsiz kazada, anne bebek arabasını tutmaya çalışıp küçük kızını kurtarmaya çalışsa da, bebek arabasında asansör tavanına sıkışan asansörün tekrar hareket etmesiyle 6 metre yüksekten asansör boşluğuna düşüp ağır yaralanıyor.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri asansör boşluğundan ağır yaralı olarak kurtardığı Avzem bebeği hastaneye sevk etti. Avzem bebek tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Asansörün kapıları açıkken haraket etmesi sonucu meydana gelen kazayla ilgili Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.