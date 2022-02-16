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Son dakika 3. sayfa: Asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti

16.02.2022 12:44

Son dakika gelişmesine göre Asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybettiGAZİANTEP Gaziantep'te çalıştığı inşaatta temizlik yaparken 3. kattaki asansör boşluğundan beton zemine düşerek ağır yaralanan bekçi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti

GAZİANTEP Gaziantep'te çalıştığı inşaatta temizlik yaparken 3. kattaki asansör boşluğundan beton zemine düşerek ağır yaralanan bekçi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta bekçi olarak çalışan 55 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammet Cabran, 3. katta temizlik yaparken dengesini kaybederek asansör boşluğundan beton zemine düştü. Olay sonrası ağır yaralanan talihsiz adam, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan yabancı uyruklu işçi, sabah erken saatlerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Muhammet Cabran'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Son dakika 3. sayfa: Asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti

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Gaziantep, Şahinbey, Bekçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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