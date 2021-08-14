Asansör boşluğuna düşen bekçi yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da yapımı devam eden bir inşaatı kontrol eden inşaat bekçisi, asansör boşluğuna düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Flamingo Yolu üzerinde bulunan ve yapımı devam eden 5 katlı bir inşaatta bekçi olarak görev yapan Abdurrahman Durmuş, kontrol ettiği inşaatta dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Zemin kattan bodrum kata düşen Durmuş'u fark eden inşaat görevlileri, 112 Acil Sağlık Ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan inşaat bekçisi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN