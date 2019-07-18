Son Dakika Haberleri: Asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı
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Asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı

2 saat önce

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde koltuk tamir atölyesinde çalışan arkadaşlarına yardıma giden 17 yaşındaki genç apartmanın asansör boşluğuna düşerek yaralandı.

Asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı, System.String[]
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde koltuk tamir atölyesinde çalışan arkadaşlarına yardıma giden 17 yaşındaki genç apartmanın asansör boşluğuna düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir koltuk tamir atölyesinde çalışan arkadaşlarına tamir edilen koltukları taşımak için yardıma giden Gürhan Yörük, dengesini kaybederek 5. kattan asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan Yörük, olay yerine gelen ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Adana'daki Başkent Üniversitesi Seyhan Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yörük'ün kaburgalarının kırıldığı ve omuriliğinde iç kanama olduğu tanısıyla ameliyata alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA
Yumurtalık, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:00 Kaynak: İHA
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