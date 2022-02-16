Asansör boşluğuna düşen inşaat bekçisi öldü - Son Dakika

GAZİANTEP'te, bekçilik yaptığı inşaatta asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan Suriye uyruklu Muhammet Cabran (55), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta bekçi olarak çalışan Muhammet Cabran, temizlik yaptığı sırada asansör boşluğunun üzerine kapatılan tahta plakanın üzerine basarak bir anda dengesini kaybedip yere düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Cabran'ı gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Cabran'ı, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Acil serviste tedaviye alınan Cabran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adli tıp kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası Cabran'ın cenazesi, Suriye'nin Azez kentinde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.- Gaziantep