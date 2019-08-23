Son Dakika Haberleri: Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü
Son Dakika Güncel Haber

Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü

1 saat önce

Çekmeköy'de bir inşaatın dördüncü katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü, System.String[]

Çekmeköy'de bir inşaatın dördüncü katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Akarsu Sokak'taki inşaatta çalışan Lütfi Bahtiyar'dan (58) gün boyu haber alamayan işverenleri, bunun üzerine inşaat alanına geldi. Bahtiyar'ın asansör boşluğundan düştüğünü ve hareketsiz şekilde yattığını gören işverenleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Bahtiyar'ın öldüğünü belirledi.

Bahtiyar'ın cesedi Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Çekmeköy, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fındık işçilerini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 14 yaralı
DHA İSTANBUL - MARMARAY'DA 63 YAŞINDAKİ ENGELLİYE DARP İDDİASI Silahlı arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı Muğla'da kaza: 1 ölü, 5 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 02:43:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]