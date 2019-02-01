Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Düzce merkeze bağlı Konuralp Mahallesi'nde bir inşaatın 4. katından asansör boşluğuna düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Düzce
merkeze bağlı Konuralp
Mahallesi'nde bir inşaatın 4. katından asansör boşluğuna düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Düzce'nin Konuralp Mahallesi'nde Üniversite Kavşağı mevkiinde inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatı devam eden binanın 4. katında çalışan 35 yaşındaki Kazım Kurnaz, dengesini kaybederek binanın asansör boşluğuna düştü. İnşaatta çalışan diğer işçiler tarafından fark edilen Kazım Kurnaz için arkadaşları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kazım Kurnaz ambulans ile Düzce Üniversitesi
Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Kurnaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:02 Kaynak: İHA
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