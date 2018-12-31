Son Dakika Haberleri: Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Öldü

Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Öldü

37 dakika önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Öldü, System.String[]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'deki bir fabrikada çalışan Selim Cin, iş yerindeki asansör boşluğuna düştü.

Durumu fark eden diğer işçiler, yaralanan Selim Cin'i düştüğü asansör boşluğundan çıkartarak, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cin, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:35 Kaynak: AA

Yeni Mahalle, Selim, Sakarya, İşçi, Güncel
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