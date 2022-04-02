Asansör boşluğuna düşen kadın kurtarılamadı - Son Dakika
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Asansör boşluğuna düşen kadın kurtarılamadı

02.04.2022 16:05
Asansör boşluğuna düşen kadın kurtarılamadı

DENİZLİ'de, oturduğu apartmanın asansör boşluğuna düşen Aynur Kiriş (56), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DENİZLİ'de, oturduğu apartmanın asansör boşluğuna düşen Aynur Kiriş (56), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Acıpayam ilçesi Aşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 2'nci katında oturan Aynur Kiriş, dairesinden çıktıktan sonra dengesini kaybedip, kapı olmayan asansör boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık sağlık ekipleri sevk edildi. Asansör boşluğundan ağır yaralı çıkarılan Kiriş, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynur Kiriş, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


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Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Asansör boşluğuna düşen kadın kurtarılamadı - Son Dakika


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