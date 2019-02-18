Son Dakika Haberleri: Asansör Boşluğuna Düşen Kadın Yaralandı - Zonguldak

Asansör Boşluğuna Düşen Kadın Yaralandı - Zonguldak

1 saat önce

Zonguldak'ta asansör boşluğuna düşen kadın yaralandı.

Zonguldak'ta asansör boşluğuna düşen kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özgül T. henüz belirlenemeyen nedenle Terakki Mahallesi'ndeki apartmanın asansör boşluğuna düştü.

Buradan yakınlarının yardımıyla çıkarılan Özgül T, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özgül T'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:38 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Televizyonu, Maçı Kadın Hakem Yönettiği İçin Yayını İptal Etti Cinayet Sanıkları Birbirini Suçladı

Cinsel İstismara Uğrayan Anne, Kendini Asarak İntihar Etti Hastaneye Yaralı Olarak Getirilen Kadının Annesi Olduğunu Öğrenen Hemşire, Gözyaşlarına Boğuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 19:16:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asansör Boşluğuna Düşen Kadın Yaralandı - Zonguldak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]