Asansör Boşluğuna Düşen Kadın Yaralandı - Zonguldak
1 saat önce
Zonguldak'ta asansör boşluğuna düşen kadın yaralandı.
Zonguldak
'ta asansör boşluğuna düşen kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Özgül T. henüz belirlenemeyen nedenle Terakki Mahallesi
'ndeki apartmanın asansör boşluğuna düştü.
Buradan yakınlarının yardımıyla çıkarılan Özgül T, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Özgül T'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:38 Kaynak: AA
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