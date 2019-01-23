Asansör Boşluğuna Düşen Kedi İçin Kurtarma Operasyonu
42 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir apartmanın asansör boşluğuna düşerek buradaki kanalizasyon giderine sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Muğla
'nın Fethiye
ilçesindeki bir apartmanın asansör boşluğuna düşerek buradaki kanalizasyon giderine sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Tuzla
Mahallesi Ali Rıza Aka Caddesi'ndeki bir apartmanda oturanlar, asansör boşluğundan kedi sesi geldiğini fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi. Zemin ile üsteki 2 kat arası çalışan asansörü açan ekipler, yaklaşık 15 metre derinliğe sahip asansör boşluğunda, buradaki kanalizasyon giderine sıkışmış kediyi fark etti. Kedinin yanına inebilmek için ekipler, asansörün olası düşüşünde zemine sert çarpmasını engellemek için 3 metre aralıklarla asansör boşluğuna konulan demirleri kesti. Ardından zemine merdiven dayayan ekipler, aşağı inerek kanalizasyon giderine sıkışan kediyi kurtardı. Yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından kurtarılan kedi, sokağa salındı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:49 Kaynak: DHA
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