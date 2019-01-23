Son Dakika Haberleri: Asansör Boşluğuna Düşen Kediyi İtfaiye Kurtardı

Asansör Boşluğuna Düşen Kediyi İtfaiye Kurtardı

20 dakika önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde apartmanın asansör boşluğuna düşerek, buradaki kanalizasyon giderine sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Asansör Boşluğuna Düşen Kediyi İtfaiye Kurtardı, System.String[]
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde apartmanın asansör boşluğuna düşerek, buradaki kanalizasyon giderine sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Tuzla Mahallesi Ali Rıza Aka Caddesi'ndeki apartmanda oturanlar, asansör boşluğundan kedi sesi geldiğini fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi. Zemin ile üsteki 2 kat arasında çalışan asansörü açan ekipler, kedinin yaklaşık 15 metre derinlikteki asansör boşluğunda, kanalizasyon giderine sıkıştığını belirledi. Kedinin yanına inebilmek için ekipler, asansörün olası düşüşünde zemine sert çarpmasını engellemek için 3 metre aralıklarla asansör boşluğuna konulan demirleri kesti. Ardından ekipler, merdivenle inerek kanalizasyon giderine sıkışan kediyi kurtardı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarılan kedi, sokağa salındı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:05 Kaynak: DHA

Fethiye, Muğla, İtfaiye, Güncel
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