Son Dakika Haberleri: Asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti
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Asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 4 katlı bir binanın çatı katından asansör boşluğuna düşen Sayit Beyazıt (55) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 4 katlı bir binanın çatı katından asansör boşluğuna düşen Sayit Beyazıt (55) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Albay Karaoğlanoğlu Caddesi Atatürk Parkı yakınlarında bulunan binada meydana geldi. İddiaya göre, oturduğu evin çatı katında bulunan güneş enerjisi panelini tamir etmek isteyen Sayit Beyazıt, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Olayı gören yakınlarının durumu bildirmesi üzerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Sayit Beyazıt, ambulans ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Beyazıt, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Beyazıt'ın öldüğünü haber alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:57 Kaynak: DHA
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