Son Dakika Haberleri: Asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı
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Asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı

2 saat önce

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde asansör boşluğuna düşen Suriyeli uyruklu yaralandı.

Asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı, System.String[]

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde asansör boşluğuna düşen Suriyeli uyruklu yaralandı.

Esentepe Mahallesi'ndeki bir binada yaşayan Suriye uyruklu Nasır Hamro, 4'üncü kattan aşağı inmek için asansör çağırdı.

Kabini görmeden adım atan Hamro, boşluğa düştü.

Hamro, ambulansla Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Esentepe Mahallesi, Antakya, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:26 Kaynak: AA
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