Son Dakika Haberleri: Asansör Boşluğuna Düşen Köpeği İtfaiye Kurtardı

Asansör Boşluğuna Düşen Köpeği İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Erzincan'da, bir inşaatın asansör boşluğuna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan'da, bir inşaatın asansör boşluğuna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çarşı Mahallesi'ndeki bir inşaatın asansör boşluğundan sesler geldiğini duyan işçiler, durumu Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

İtfaiye görevlileri yaptıkları incelemede, inşaatın 3 metrelik asansör boşluğuna bir köpeğin düştüğünü tespit etti.

Merdiven yardımıyla asansör boşluğuna inen görevliler, yaklaşık bir saatlik çabayla köpeği bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

İtfaiye ekiplerince su verilen köpek, daha sonra koruma altına alınarak Erzincan Belediyesine ait hayvan barınağına götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:39 Kaynak: AA

Çarşı Mahallesi, Erzincan, İtfaiye, Güncel
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