Asansör boşluğuna düşen köpek kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Asansör boşluğuna düşen köpek kurtarıldı - Son Dakika

Asansör boşluğuna düşen köpek kurtarıldı

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki bir binada asansör boşluğuna düşüp mahsur kalan sokak köpeği, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Asansör boşluğuna düşen köpek kurtarıldı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki bir binada asansör boşluğuna düşüp mahsur kalan sokak köpeği, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Mahmudiye Mahallesi'ndeki Ağaç İşleri 29. Sokak'ta meydana geldi. Yağışlı ve soğuk havada inşaat halindeki bir binaya giren sokak köpeği, asansör boşluğuna düştü. Yağmur suyuyla dolan asansör boşluğunda zor anlar yaşayan köpeğin sesini duyan çevre sakinleri, binaya girip kontrol ettiklerinde mahsur kalan hayvanı fark etti. Mahalleli kendi imkanlarıyla köpeği kurtaramayınca, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gelen ekipler, yaptığı çalışmayla kısa sürede köpeği kurtardı. Islanıp üşüdüğü için battaniyeye sarılan köpek, İnegöl Sahipsiz Hayvanlar Barınma Merkezi'ne götürüldü.


İtfaiye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çekmeköy'de uçan çatı 100 metre ilerideki binanın içine girdi
Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı

Son Dakika Haberleri
21:08 GESTAŞ'tan feribot sefer iptalleri - Son Dakika
21:06 Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 56 kişi öldü - Son Dakika
21:06 İngiltere'den İran'a "intikam dürtüsüne direnme" çağrısı - Son Dakika
21:04 flash - Son Dakika
21:04 Flaş - Son Dakika
19:27 Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
19:18 Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 21:08:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Asansör boşluğuna düşen köpek kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]