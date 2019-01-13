Son Dakika Haberleri: Asansör Boşluğuna Düşen Öğretmen Öldü

Asansör Boşluğuna Düşen Öğretmen Öldü

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde yapımı devam eden binanın asansör boşluğuna düşen öğretmen hayatını kaybetti.

Asansör Boşluğuna Düşen Öğretmen Öldü, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde yapımı devam eden binanın asansör boşluğuna düşen öğretmen hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Oba Mahallesi Fidanlık Caddesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Toslak Nebile Hacıkadiroğlu İlkokulunda idareci ve sınıf öğretmeni olarak görev yapan Cuma Bektaş (50), otomobiliyle hasta olan iki komşusunu muayene için Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürdü. Otomobilini park etmesinin ardından hastanenin karşısında inşaat halindeki bir binaya giden Bektaş, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Bektaş'ın öldüğünü tespit etti.

Asansör boşluğundan çıkartılan Bektaş'ın cesedi, hastanenin morguna konuldu. Savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından yakınlarına teslim edilen Bektaş'ın cenazesinin memleketi Çorum'un Hacıbey köyüne götürüldüğü öğrenildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:07 Kaynak: İHA

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