Son Dakika Haberleri: Asansör Boşluğuna Düşen Teknisyen Öldü

Asansör Boşluğuna Düşen Teknisyen Öldü

1 saat önce

ADANA'da asansör bakım ve onarım firmasında teknisyen Emre Adıyaman, bakım için gittiği apartmanda asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

Asansör Boşluğuna Düşen Teknisyen Öldü, System.String[]
ADANA'da asansör bakım ve onarım firmasında teknisyen Emre Adıyaman, bakım için gittiği apartmanda asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, asansör bakım ve onarım firmasında teknisyen Emre Adıyaman, bakıma gittiği 12 katlı apartmanda asansör boşluğuna düştü. Apartmanda oturanlar, gürültüyü duyunca kurtarma ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin asansör boşluğundan çıkardığı Adıyaman, hastaneye kaldırıldı. Boynu kırılan Emre Adıyaman, yapılan tüm müdahalalere rağmen kurtarılamadı.

Kaçıncı kattan düştüğü belirlenemeyen Adıyaman'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:16 Kaynak: DHA

Adana, Adıyaman, Güncel
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