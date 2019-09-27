Asansör boşluğuna düşen Tuğçe'nin yaşam mücadelesi sürüyor

Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesinde araştırma görevlisi olan erkek arkadaşı M.K. ile tartıştığı sırada çarptığı asansör kapısının açılmasıyla 6 metre yükselikten boşluğa düşerek ağır yaralanan 22 yaşındaki çevre mühendisliği bölümü öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz'ün hastanedeki yaşam mücadelesi sürüyor.

Kızının tedavi gördüğü Konya Numune Hastanesinde gazetecilere açıklama yapan anne Yıldız Gürbüz, olaydan kısa süre önce telefonla görüştüklerini söyledi.

Kızının evde olduğunu belirten Gürbüz, şöyle konuştu:

"Kendisi 'Anne sabah okulum var, beni uyandır.' dedi. Zaten kendisiyle her gün konuşurum ve mutlaka okula gitmesi için uyandırırım. Bu üzücü olay yaşanınca kızımın telefonundan en büyük kızımı aramışlar. Daha sonra o da beni arayıp durumu anlattı. Hemen Tuğçe'nin telefonunu aradım. Telefonu emniyettekiler açtı, 'Şu an kızın hastanede, gelin.' dediler. Hemen hazırlanıp hastaneye geldim ve yoğun bakımda olan kızımı gösterdiler bana. Buradakiler sağ olsun bize yardımcı oldular."

"Risk taşıyor ve ikinci ameliyata alacaklar"

Olayla ilgili medyada asılsız haberlerin yer aldığını dile getiren anne Gürbüz, bu nedenle zor durumda olduklarını ifade etti.

Gürbüz, "Şu an Tuğçe, kanama nedeniyle beyin ameliyatı geçirdi, uyutuluyor. Belinde kırıklar mevcut. Risk taşıyor ve ikinci ameliyata alacaklar. Bir anne olarak inanılmaz derecede üzgünüm ve neler yaşadığımı kimse bilemez." şeklinde konuştu.

"Bu, talihsiz bir kaza"

Üç kız çocuğunun olduğunu belirten Gürbüz, "Benim çocuğum 10 gün önce Konya'ya geldi. Onu her zaman ziyaret ediyorum. Tuğçe'nin ne kadar iyi bir çocuk olduğunu çevresindekiler hep anlatıyordu bana. Bu, talihsiz bir kaza. Aslında belki milyonda bir olacak kazadır. O da benim çocuğumun başına geldi. Tartıştığı kişinin de öğretim görevlisi ve kızımın arkadaşı olduğunu biliyorum. Bu olabilir, kötü bir şey değil." diye konuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren beyin cerrahı Alparslan Eylen de Tuğçe Ülkü Gürbüz'ün yüksekten düşme vakasıyla hastaneye getirildiğini anımsattı.

Hastanın beyin filmini çektiklerinde kanamasının olduğunu gördüklerini ifade eden Eylen, şunları kaydetti:

"Daha sonra bunun cerrahi müdahaleyle boşaltılacağını anladık ve hemen ameliyata aldık. Hasta ameliyata girmeden önce komadaydı. Solunum yetmezliği vardı ve makineye bağlıydı. Ameliyattan sonra kanamalar gidince gözlerini açmaya başladı ama beyin ödemi olduğu için hastayı uyutmaya karar verdik. Sırtında da düşmeye bağlı omurga kırıkları vardı.

Bugün de bunun ameliyatını yaptıktan sonra kendisini inşallah akşam uyandıracağız."

Olay

Necmettin Erbakan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz (22), merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesinde araştırma görevlisi olan erkek arkadaşı M.K. (31) ile tartıştığı sırada çarptığı asansör kapısının açılmasıyla 6 metrelik boşluğa düşerek ağır yaralanmıştı.

Gözaltına alınan M.K. tutuklanmıştı.