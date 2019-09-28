Son Dakika Haberleri: Asansör boşluğuna düşen üniversiteli tuğçe'nin yaşam savaşı sürüyor
Son Dakika Güncel Haber

Asansör boşluğuna düşen üniversiteli tuğçe'nin yaşam savaşı sürüyor

1 saat önce

KONYA'da, tartıştığı aynı üniversitede görevli araştırma görevlisi Mustafa Kafes'in (31), kendisini itmesiyle asansör boşluğuna düşüp ağır yaralanan üniversite öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz'ün (22) tedavisi devam ediyor.

Asansör boşluğuna düşen üniversiteli tuğçe'nin yaşam savaşı sürüyor, System.String[]
KONYA'da, tartıştığı aynı üniversitede görevli araştırma görevlisi Mustafa Kafes'in (31), kendisini itmesiyle asansör boşluğuna düşüp ağır yaralanan üniversite öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz'ün (22) tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili yapılan incelemede ilk belirlemelere göre asansör kapısının açılmasının nedeni, Gürbüz'ün kapıya çarpması üzerine aşırı esneme ile raylı sisteminden çıkıp mekanizmada kırıklar meydana gelmesi olduğu belirlendi. Asansörün soruşturma kapsamında bilirkişi tarafından da inceleneceği öğrenildi.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz, aynı üniversitenin Sağlım Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan arkadaşı Mustafa Kafes ile 25 Eylül günü saat 02.00 sıralarında, arkadaşları Yasemin İ.'nin oturduğu Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Kirmani Sokak'taki binaya geldi. Ancak ikili arasında apartmanın giriş katında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kafes, Gürbüz'ü itekledi. Gürbüz, dengesini kaybederek savrulup, asansör boşluğuna düştü. Tuğçe Ülkü Gürbüz, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri tarafından düştüğü yerden çıkartılıp, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyninde kanama ve omurgalarına kırıklar oluşan Gürbüz'ün, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Gürbüz'ün yaşam mücadelesini sürdürdüğü bildirildi.
Olayın ardından gözaltına alınan Mustafa Kafes de, neden tartıştıklarını hatırlamadığını ve alkollü olduğunu söyledi. Kafes, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Asansörün kapısının açılmasının ise ilk incelemeye göre Gürbüz'ün çarpması sonucu aşrı esnemeden dolayı raylı sisteminden çıkması ve mekanizmasında kırıklar meydana gelmesinden kaynaklandığı belirtildi. Asansörün soruşturma kapsamında bilirkişi tarafından da inceleneceği öğrenildi.


Tuğçe Ülkü Gürbüz, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki gün önce evlenen Ebru Şallı'ya tebrik mesajı
Son Dakika: Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi Artvin'deki selde evini çamur basan aile, iki dakikayla ölümden döndü Gözü dönmüş hırsız, sırtında çuvalla gelip caminin ses sistemini çaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 14:58:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asansör boşluğuna düşen üniversiteli tuğçe'nin yaşam savaşı sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]