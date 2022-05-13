Asansör boşluğuna düşen ziraat mühendisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Asansör boşluğuna düşen ziraat mühendisi hayatını kaybetti

13.05.2022 20:30
Asansör boşluğuna düşen ziraat mühendisi hayatını kaybetti

Samsun'da asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan ziraat mühendisi, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan ziraat mühendisi, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Havza ilçesi 25 Mayıs Mahallesi'nde 8 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev yapan Ziraat Mühendisi Rıfat Köse (59), oturduğu apartmanın asansör boşluğuna düştü. 4. katta oturan Köse, gürültü üzerine yakınları ve komşuları tarafından 2. kat ile 3. kat arasında kalan asansörün üzerinde ağır yaralı olarak bulundu. Ambulansla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köse, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Rıfat Köse, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. - SAMSUN

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Ziraat Mühendisi, Samsun, Mayıs, Havza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Asansör boşluğuna düşen ziraat mühendisi hayatını kaybetti - Son Dakika


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