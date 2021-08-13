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Asansör boşluğuna düşerek can veren 2 aylık bebeğin ölümünde korkunç detay: Kaç defa söyledik - Son Dakika

Asansör boşluğuna düşerek can veren 2 aylık bebeğin ölümünde korkunç detay: Kaç defa söyledik

13.08.2021 09:52

Çerkezköy'de yaşanan olayda annesiyle birlikte asansöre bindiği sırada asansörün önce yukarı çıkıp ardından da çakılması sonucu hayatını kaybeden Avzem Ada Karaşal isimli bebeğin amcası konuştu. Amca Tayfun Karaşal, asansörün bozuk olduğunu söylemesine rağmen hiçbir şekilde harekete geçilmediğini ifade etti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bugün meydana gelen feci olay, 2 aylık Avzem Ada Karaşal bebeği hayattan kopardı. Annesiyle asansörden indiği bebek arabasıyla asansörde sıkışan Ada bebek, apartman sakinlerinin tüm çabasına rağmen boşluğa düşerek can verdi. Kahreden olayın ardından açıklamalarda bulunan Ada bebeğin amcası, asansörün bozuk olduğunu defalarca söylemelerine rağmen önlem alınmadığını dile getirdi.

Son Dakika | Asansör boşluğuna düşen Avzem bebek hayatını kaybetti (2)

OLAYA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER DE ORTAYA ÇIKTI

Çerkezköy'de Avzem Ada Karaşal adlı bebeğin ölümüyle sonuçlanan olayda, apartmanda güvenlik kameralarına yansıyan yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, apartman sakinlerinden Emrah Erad, çığlık seslerini duymasının ardından asansörün kapısını zorluyor. Zorlamayla birlikte asansör boşluğa düşüyor ve Erad bir anda kendisini geriye atıyor.

Asansör boşluğuna düşerek can veren 2 aylık bebeğin ölümünde kahreden detay: Kaç defa söyledik
Ada'nın amcası Tayfun Karaşal

"DEFALARCA BOZUK DİYE SÖYLEDİK"

Avzem bebeğin öldüğü olayda, Karaşal, ailesinin yakınları ve apartmanda yaşayanlar asansör firmasını suçladı. Amca Tayfun Karaşal, gazetecilere yaşanan olayda büyük bir ihmal olduğunu söyledi. Asansörün bozuk olduğunu defalarca uyarılmasına rağmen dikkate alınmadığını iddia eden Karaşal, "Bu asansörle ilgili apartman sakinleri yöneticiyi uyarmış, fakat bu konuyu çok ciddiye almamışlar. Yöneticiyle bizzat konuştuğumda aylık bakım fişlerinin mevcut olduğunu söyledi. Asansörün sensörlerinin bozuk olduğunu söylediler. Acımız gerçekten çok büyük. Burada büyük bir ihmal var. Kabin içindeki stok tuşları çalışmıyor, yıllık bakımı yapılmamış, kapılar arasında boşluklar var. Bunları bilmelerine rağmen kesinlikle müdahale etmemişler. Madem sensörleri çalışmıyor neden asansörü kapatmadınız? Bakım firmasını aradığını söylüyorlar. Sensörlerse görmemesi gerçekten ilginçtir. Bu ayrı bir ihmaldir. Kapı hareket ettiği gibi kabin de yukarıya çıkıyor ve alıp götürüyor" dedi.

Son Dakika | Asansör boşluğuna düşen Avzem bebek hayatını kaybetti (2)

"ASANSÖR FİRMASINDAN ŞİKAYETÇİYİZ"

Apartmandakilerden Emrah Erad ise bakımlarını yapan asansör firmasından şikayetçi olacaklarını söyledi. Asansörde daha önce de arıza oluştuğunu anlatan Erad, "Daha önce asansör firmasına yüzlerce kez sıkıntımızı anlattık. Daha önce de bu asansörde birçok kişi kalmıştı. Bunları söylememize rağmen kimse ilgilenmedi. Firma yetkilileri ise 15-16 yaşında çalışanlarını gönderdiler. Arızalı olduğunu söylüyoruz, bu sıkıntıyı dile getirdik. Ancak kimse ilgilenmedi. Yönetici sorunun halledildiğini söyledi ama bu acı verici olay yaşandı. Asansör firmasından şikayetçiyiz gereken neyse yapılması gerekiyor. Bir daha böyle canlar gitmesin" ifadelerini kullandı. Apartman sakinlerinden Mehmet Aydoğan da, "Daha önce eve geldiğimde çocuklarım asansör kapısının kapandığını ara ara boşluk yaratarak indiğini söylediler. Asansörü kontrol ettim ve alt kademesinde baktığımda kapının kapandığını gördüm. Bu sensör ne bebek arabasını görebilir ne de başka insanları. Yöneticiye bu durumu bildirdik ve sıkıntı yarattığını söyledim. Yönetici üç gün sonra bana onarıldığını söyledi. Halbuki yapılmamış" diye konuştu.

Asansör boşluğuna düşerek can veren 2 aylık bebeğin ölümünde kahreden detay: Kaç defa söyledik

"BİR GÜN ÖNCE AYNISINI YAŞADIM"

Olaydan bir gün önce kendisinin de başına böyle bir durumun geldiğini kaydeden Aziz Doğan ise, "Çocuklarla asansörden inerken kapısının kapanmadığı halde hareket ettiğini gördük. Çocuğumu son anda içeriye aldım. Sensörlerin arızalı olduğunu düşünmedim. Yöneticiye söylememize rağmen sorun halledilmemiş. Gerçekten çok üzüldük" dedi.

Asansör boşluğuna düşerek can veren 2 aylık bebeğin ölümünde korkunç detay: Kaç defa söyledik

Çerkezköy, Tekirdağ, Emrah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Asansör boşluğuna düşerek can veren 2 aylık bebeğin ölümünde korkunç detay: Kaç defa söyledik - Son Dakika


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