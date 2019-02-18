Asansör Boşluğuna Düşerek Yaralandı
1 saat önce
ZONGULDAK'ta, yeni yapılan apartmanın asansör boşluğuna düşen Özgül Topuzoğlu (51) hafif yaralandı.
ZONGULDAK'ta, yeni yapılan apartmanın asansör boşluğuna düşen Özgül Topuzoğlu (51) hafif yaralandı.
Olay öğle saatlerinde Terakki Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Özgül Topuzoğlu yeni yapılan apartmanın giriş katında asansör boşluğuna bakarken dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 1 metreden boşluğa düşen Topuzoğlu, yanında bulunan yakınlarının yardımıyla boşluktan çıkartıldı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topuzoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:11 Kaynak: DHA
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