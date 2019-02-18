Son Dakika Haberleri: Asansör Boşluğuna Düşerek Yaralandı

Asansör Boşluğuna Düşerek Yaralandı

1 saat önce

ZONGULDAK'ta, yeni yapılan apartmanın asansör boşluğuna düşen Özgül Topuzoğlu (51) hafif yaralandı.

Asansör Boşluğuna Düşerek Yaralandı, System.String[]
ZONGULDAK'ta, yeni yapılan apartmanın asansör boşluğuna düşen Özgül Topuzoğlu (51) hafif yaralandı.

Olay öğle saatlerinde Terakki Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Özgül Topuzoğlu yeni yapılan apartmanın giriş katında asansör boşluğuna bakarken dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 1 metreden boşluğa düşen Topuzoğlu, yanında bulunan yakınlarının yardımıyla boşluktan çıkartıldı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topuzoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:11 Kaynak: DHA

Terakki Mahallesi, Zonguldak, Güncel
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