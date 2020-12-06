Asansör boşluğunda bulduğu baykuşa evinde baktı - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde marangozluk yapan Ekrem Karaduman (50), asansör boşluğuna düşmüş baykuşu evinde besledikten sonra doğaya saldı.

Alaplı'da marangozluk yapan Ekrem Karaduman, önceki gün Bölücek köyünde yaşayan dayısını ziyaretinde asansör boşluğuna düşmüş bitkin halde peçeli baykuş buldu. Baykuşu evine götüren Karaduman, bakımını yaptı. Karaduman, temizlediği ve beslediği baykuşa özenle baktı. Evinin bir köşesine ağaç dallarıyla baykuş için yer de yapan Karaduman, kuşun kendisine gelmesinin ardından dün evinin bahçesinden doğaya bıraktı.