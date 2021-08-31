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Asansör boşluğunda cansız bedeni bulunan adamın kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı - Son Dakika

Asansör boşluğunda cansız bedeni bulunan adamın kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı

31.08.2021 17:20

İstanbul Esenyurt'ta işe gitmek için asansöre binen 59 yaşındaki adam, asansör boşluğuna düşerek can verdi. Talihsiz adamın cansız bedeni, komşuları tarafından bulundu.

Esenyurt'ta ikamet eden 59 yaşındaki Köni Önal isimli vatandaş, işe gitmek için çıktığı evinden asansöre bindiği sırada boşluğa düşerek hayatını kaybetti. Önal, kilitlenen asansör kapısını zorla açan komşuları tarafından bulundu

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

Esenyurt Zafer Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda ikamet eden Köni Önal yaşadığı apartmanın asansöründe komşuları tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Asansörden çıkarılan Önal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Önal'ın asansörde mahsur kaldığı ve buna bağlı olarak kalp krizi geçirdiği öne sürüldü.

İşe giderken feci şekilde can veren adam, asansör boşluğunda komşuları tarafından bulundu

"ZORLAYIP AÇINCA GÖRDÜLER"

Önal'ın komşularından Oktay Evcil, "İşe giderken, asansöre binmek istiyor. Asansörde, düşüyor. Öteki komşu geliyor asansörü açıyor. Kontrol ediyorlar, asansör kitlenmiş. Zorlayıp açıyorlar, bakıyorlar ki içerde düşmüş, ölmüş" dedi.

İşe giderken feci şekilde can veren adam, asansör boşluğunda komşuları tarafından bulundu
Asansör boşluğunda cansız bedeni bulunan adamın kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı

Kalp Krizi, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Asansör boşluğunda cansız bedeni bulunan adamın kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı - Son Dakika


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