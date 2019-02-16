Son Dakika Haberleri: Asansör Boşluğunda Ölü Bulundu

Asansör Boşluğunda Ölü Bulundu

1 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi asansör boşluğunda ölü bulundu.

Asansör Boşluğunda Ölü Bulundu, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi asansör boşluğunda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bir apartman inşaatının bekçisi asansör boşluğunda hareketsiz bir kişinin bulunduğunu görünce sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 65 yaşındaki Emin Döne'nin vücudunda kırıklar olduğunu ve öldüğünü belirledi. Polis ve savcının incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:38 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Poşet Formalı Küçük Messi'nin Annesi Konuştu: Her Gün Ölüm Korkusuyla Yaşıyoruz Cani Koca, Çocuklarının Gözü Önünde Eşini Öldürüp İntihar Etti

İkinci Şule Çet Vakası! Genç Mimarın Plazadan Düşmesi Şüphe Uyandırdı Malezya'da Gaspçı Dehşeti! Kadını Acımasızca Dövüp Çantasını Alıp Kaçtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 18:20:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asansör Boşluğunda Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]