Son Dakika Haberleri: Asansör Boşluğunda Sıkışıp Ölen Teknisyen, İşe 2 Ay Önce Başlamış

Asansör Boşluğunda Sıkışıp Ölen Teknisyen, İşe 2 Ay Önce Başlamış

1 saat önce

ADANA'da, önceki gün asansör bakımı için gittiği apartmanda kabin ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitiren teknisyen Emre Adıyaman'ın 2 ay önce işe başladığı ortaya çıktı.

Asansör Boşluğunda Sıkışıp Ölen Teknisyen, İşe 2 Ay Önce Başlamış, System.String[]
ADANA'da, önceki gün asansör bakımı için gittiği apartmanda kabin ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitiren teknisyen Emre Adıyaman'ın 2 ay önce işe başladığı ortaya çıktı. Adıyaman'ın kabinden çıkmaya çalıştığı sırada düğmeye basarak asansörü üst kata çağıran iş arkadaşı Ahmet Can N. ise 'taksirle adam öldürmek' suçundan sevk edildiği adliyede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, 2 Ocak Çarşamba günü, Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, asansör bakım ve onarım firmasında teknisyen Emre Adıyaman, birlikte çalıştığı arkadaşı Ahmet Can N. ile 12 katlı apartmana asansör bakımı için gitti. Adıyaman ve Ahmet Can N., daha önce bazı eksikleri bulunan ve 'kırmızı etiket' vurulan asansörün eksiklerini tamamladı. Apartman yöneticisi de Adana Makina Mühendisleri Odası'nı arayıp, asansörü yaptırdıklarını söyleyip 'mavi etiket' yapıştırılmasını istedi.

KABİN TELEFONUNU YAPIYORDU

Bir süre sonra tekrar apartmana gelen Adana Makina Mühendisleri Odası görevlileri, asansörün kabin telefonunun çalışmadığını, arızanın giderilmesi halinde 'mavi etiket' verileceğini belirtti. Apartman yöneticisi asansör firmasını arayarak, kabin telefonunun tamir edilmesini istedi. Tekrar binaya gelen Emre Adıyaman ve arkadaşı Ahmet Can N., arızayı gidermek için çalışmaya başladı.

Adıyaman, kabin içindeki telefonun onarımını yaptıktan sonra dışarı çıkmak istedi. Bu sırada bir üst katta dışarıdaki telefonun onarımını yapan Ahmet Can N., düğmeye basıp asansörü çağırdı. Asansörün çalışmasıyla Emre Adıyaman kabinle duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı. Çağrılan Cankur ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Adıyaman, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. polis, olayın ardından Ahmet Can N.'yi gözaltına aldı.

2 AY ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ

Emre Adıyaman'ın askerden geldikten sonra bir süre işsiz kaldığı ve 2 ay önce asansör firmasında çalışmaya başladığı ortaya çıktı.

SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli Ahmet Can N. ise 'taksirle adam öldürmek' suçundan adliyeye sevk edildi. İfadesinde "Ben de arkadaşıma üzüldüm, keşke olmasaydı, kazayla oldu" diyen Ahmet Can N., adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:36 Kaynak: DHA

Adana, Ahmet Can, Adıyaman, Güncel
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