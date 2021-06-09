Asansör boşluğunda ve ağaçta mahsur kalan kedileri itfaiye kurtardı - Son Dakika

Öte yandan, Doğancı Mahallesi'nde de ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Pasaja gelen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla indiği boşluktan kediyi kurtararak sahibine teslim etti.

Kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi 'nde bir pasajın asansör boşluğunda kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Isparta 'da asansör boşluğunda ve ağaçta mahsur kalan kediler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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