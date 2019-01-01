Son Dakika Haberleri: Asansör Ekipmanı Çalan 2 Zanlı Tutuklandı

Asansör Ekipmanı Çalan 2 Zanlı Tutuklandı

1 saat önce

Konya'da apartmanlardan asansör kontrol kartları ve panolarını çalan iki kişi tutuklandı.

Asansör Ekipmanı Çalan 2 Zanlı Tutuklandı, System.String[]
Konya'da apartmanlardan asansör kontrol kartları ve panolarını çalan iki kişi tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki 6 farklı apartmandan son 10 günde meydana gelen asansör kumanda panosu hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, asansör kumanda panosu üreticilerinden bilgi alarak hırsızların çaldıklarını satabileceği noktaları ve olay yeri görüntülerini inceledi.

Olaya karışanların, hırsızlık ve uyuşturucu satmaktan suç kaydı bulunan Volkan T. (25) ve Ali Sami A. (19) olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri tespit edilen adreslerde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Volkan T'nin daha önce asansör imalat ustalığı yaptığı, diğer zanlının ise bayan kuaförü olduğu belirtildi.

Zanlıların çaldıkları yaklaşık 8 bin lira değerindeki asansör kontrol kartları ve panolarını 500 ile bin liraya sattıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:31 Kaynak: AA

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