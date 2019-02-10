Son Dakika Haberleri: Asansör Firmasında 165 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

Asansör Firmasında 165 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

1 saat önce

KAYSERİ'de asansör satışı yapılan bir firmaya düzenlenen baskında, farklı dönemlere ait 165 parça tarihi eser ele geçirildi.

Asansör Firmasında 165 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi, System.String[]
KAYSERİ'de asansör satışı yapılan bir firmaya düzenlenen baskında, farklı dönemlere ait 165 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi F.A. gözaltına alındı.

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde F.A.'ya ait asansör satışı yapılan iş yerinde çok sayıda tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından iş yerine yapılan baskında, 85 sikke, 5 haç, 45 değişik ebatlarda yüzük, 5 ok ucu ve 22 hayvan figürleri ve değişik ebatlarda 3 obje olmak üzere toplam 165 parça tarihi eser ele geçirildi. F.A. polis tarafından gözaltına alındı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:29 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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