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Asansör güvenliği için işbirliği protokolü

6 saat önce

Muratpaşa Belediyesi ve Makine Mühendisleri Odası (MMO) sayıları, çok katlı yapılaşmayla birlikte doğru orantılı olarak artan asansörlerin, can mal ve mal güvenliği açısından denetimi için, 4 yıllık protokol imzaladıMuratpaşa Belediyesi;

Asansör güvenliği için işbirliği protokolü, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi ve Makine Mühendisleri Odası (MMO) sayıları, çok katlı yapılaşmayla birlikte doğru orantılı olarak artan asansörlerin, can mal ve mal güvenliği açısından denetimi için, 4 yıllık protokol imzaladı


Muratpaşa Belediyesi; asansörlerin denetlenmesi için akredite muayene kuruluşu olan Makine Mühendisler Odası Antalya Şubesi ile işbirliğine gidiyor. İki kurum arasında; çok katlı yapılaşma sonrası, hayatımıza büyük kolaylıklar getiren ancak dikkatli olunmazsa ve gerekli özen gösterilmezse üzücü kazalara yol açabilen asansörlerin denetlenmesi için protokol imzaladı.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu; Muratpaşa sınırları içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılmasını içeren dört yıllık protokol hakkında ortak açıklama yaptı.


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 30411 sayılı Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğince; belediyelerin sınırları içindeki asansörlerin periyodik kontrollerini sağlamakla yükümlü olduğuna işaret eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; "Toplumumuzun can güvenliği açısından çok önemli bir görevin ciddiyetle yapılması işlemini sürdürüyoruz. Odamız; verimliliğe, etkin çalışma ve mesai kullanımına çok dikkat ederek şehrimize, belediyemize katkı sağlayacaktır. Bu inanç ve güvenle protokolümüzü yeniliyoruz. Şu ana kadarki katkılarından dolayı Makine Mühendisleri Odamıza teşekkür ediyoruz. Odamızla çalışmayı, işbirliği içinde olmayı tercih ettik. Çünkü özel sektör çalışmalarında, toplumumuz ticari kaygılar nedeni ile haksızlığa uğradığını düşünebiliyor" dedi.


Çalışma için kendilerine gösterilen güven için teşekkür eden Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu ise şöyle konuştu; "Uzun yıllardan beri bu görevi yapmaktayız. İşin sorumluluğunun farkındayız. Bu bakımdan çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda bu protokol Antalya halkı için çok önemlidir. Kazanacak olan Antalya'dır. Muratpaşalılardır."


Asansör mühürlenebilecek protokole göre; denetim sırasında, MMO Asansör Kontrol Merkezi görevlilerince tespit edilen eksiklikler, Muratpaşa Belediyesi'ne bildirilecek. Muratpaşa Belediyesi; site ve apartman yöneticilerinden eksiklikleri giderilmesini isteyecek. Eksikliklerin giderilmemesi halinde ise asansör mühürlenip, sorumlular hakkında cezai işlem uygulanacak. - ANTALYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:08 Kaynak: İHA
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