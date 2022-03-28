ASANSÖR İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞAN İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika
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ASANSÖR İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞAN İŞÇİ YARALANDI

28.03.2022 14:05

ADIYAMAN'da asansör ile duvar arasında sıkışan Mehmet Sitil (40) isimli işçi yaralandı.

ADIYAMAN'da asansör ile duvar arasında sıkışan Mehmet Sitil (40) isimli işçi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. 9 katlı iş merkezinin asansör tamirini yapan Mehmet Sitil (40), hareket etmesiyle asansör ile duvar arasında arasına sıkıştı. İş merkezinde durumu fark edenler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Sitil, çağırlan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

ASANSÖR İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞAN İŞÇİ YARALANDI

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Adıyaman, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ASANSÖR İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞAN İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ASANSÖR İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞAN İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika
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