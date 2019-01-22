Asansör Kabini Düştü: 1 Yaralı
56 dakika önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binanın asansör kabininin düşmesi sonucu bir işçi yaralandı.
Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde bir binanın asansör kabininin düşmesi sonucu bir işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alikahya Fatih Mahallesi Kemal Sunal
Caddesi'nde bir binanın asansör kabini, henüz belirlenemeyen nedenle ikinci kattan zemine düştü.
Bu sırada asansörün üzerinde çalışma yapan işçi Arif M. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı işçi, Kocaeli Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:43 Kaynak: AA
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