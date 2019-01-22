Son Dakika Haberleri: Asansör Kabini Düştü: 1 Yaralı

Asansör Kabini Düştü: 1 Yaralı

56 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binanın asansör kabininin düşmesi sonucu bir işçi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binanın asansör kabininin düşmesi sonucu bir işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alikahya Fatih Mahallesi Kemal Sunal Caddesi'nde bir binanın asansör kabini, henüz belirlenemeyen nedenle ikinci kattan zemine düştü.

Bu sırada asansörün üzerinde çalışma yapan işçi Arif M. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı işçi, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:43 Kaynak: AA

Alikahya, İzmit, Kocaeli, İşçi, Güncel
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