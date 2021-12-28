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Asansör kabini ile duvar arasında sıkışan işçi öldü - Son Dakika

Asansör kabini ile duvar arasında sıkışan işçi öldü

28.12.2021 10:12

Bursa'da bir otelde bakımını yaptığı asansör ile duvar arasındaki boşlukta sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Bursa'da bir otelde bakımını yaptığı asansör ile duvar arasındaki boşlukta sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Asansör bakım firmasında çalışan Umut Can Türk (24), Osmangazi ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan otele geldi.

Türk, bakım sırasında asansörün henüz bilinmeyen nedenle hareket etmesi sonucu kabinle duvar arasında sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Asansör kabini ile duvar arasında sıkışan işçi öldü
Asansör kabini ile duvar arasında sıkışan işçi öldü
Asansör kabini ile duvar arasında sıkışan işçi öldü

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Bursa, Umut, Türk, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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