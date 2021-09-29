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ÖZEL ASANSÖR KABİNİNİ SÖKERKEN YAKALANDI, 'RECEBİM' TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ - Son Dakika

ÖZEL ASANSÖR KABİNİNİ SÖKERKEN YAKALANDI, 'RECEBİM' TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ

29.09.2021 10:04

ANTALYA'da S.D (27), elinde çekiç ve tornavidayla üst geçidin asansör kabinini sökmeye çalışırken suçüstü yakalandı.

ANTALYA'da S.D (27), elinde çekiç ve tornavidayla üst geçidin asansör kabinini sökmeye çalışırken suçüstü yakalandı. Gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark edince 'Recebim' türküsünü söyleyen S.D, polis merkezine götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Daha önce defalarca parçaları çalınan üst geçitte bulunan asansör kabinini, bir kişinin elinde çekiç ve tornavidayla sökmeye çalıştığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin geldiği fark eden şüpheli suç aletleri ile birlikte kaçmaya başladı. Hırsızlık şüphelisi S.D., kısa sürede yakalandı. S.D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü sırada gazetecileri fark etti. Gazetecilerin görüntü almaması için tişörtüyle yüzünü kapatan S.D., 'Recebim' türküsünü söylemeye başladı. Ekip aracına bindirilen S.D, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

ÖZEL ASANSÖR KABİNİNİ SÖKERKEN YAKALANDI, 'RECEBİM' TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ
ÖZEL ASANSÖR KABİNİNİ SÖKERKEN YAKALANDI, 'RECEBİM' TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ
ÖZEL ASANSÖR KABİNİNİ SÖKERKEN YAKALANDI, 'RECEBİM' TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ
ÖZEL ASANSÖR KABİNİNİ SÖKERKEN YAKALANDI, 'RECEBİM' TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ
ÖZEL ASANSÖR KABİNİNİ SÖKERKEN YAKALANDI, 'RECEBİM' TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ
ÖZEL ASANSÖR KABİNİNİ SÖKERKEN YAKALANDI, 'RECEBİM' TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ
ÖZEL ASANSÖR KABİNİNİ SÖKERKEN YAKALANDI, 'RECEBİM' TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ
ÖZEL ASANSÖR KABİNİNİ SÖKERKEN YAKALANDI, 'RECEBİM' TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ

Muratpaşa, Polis, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖZEL ASANSÖR KABİNİNİ SÖKERKEN YAKALANDI, 'RECEBİM' TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÖZEL ASANSÖR KABİNİNİ SÖKERKEN YAKALANDI, 'RECEBİM' TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ - Son Dakika
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