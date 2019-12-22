Asansör kabininin üzerine düşen kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Asansör kabininin üzerine düşen kişi öldü - Son Dakika

Asansör kabininin üzerine düşen kişi öldü

6 saat önce

Malatya'da 5. kattan, birinci katta duran asansör kabininin üzerine düşen kişi ölü bulundu.

Malatya'da 5. kattan, birinci katta duran asansör kabininin üzerine düşen kişi ölü bulundu.

İddiaya göre, merkez Battalgazi ilçesi Yenihamam Mahallesi'nde bir işhanının 5. katında asansöre binmek isteyen Abdullah Bulut, kapıyı açıp adım atınca 1. katta duran asansör kabininin üstüne düştü.

İşhanının birinci katında asansörü kullanmak isteyen bir vatandaş, kapıyı açınca hareketsiz bir kişi görüp polisi aradı.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Abdullah Bulut'u bulunduğu yerden çıkardı.

112 Acil Servis ekiplerinin yaptıkları incelemede hayatını kaybettiği tespit edilen Bulut'un cesedi Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Asansör kabininin üzerine düşen kişi öldü

Battalgazi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:23 Kaynak: AA
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