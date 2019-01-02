Son Dakika Haberleri: Asansör Kabiniyle Duvar Arasında Sıkışan İşçi Öldü

Asansör Kabiniyle Duvar Arasında Sıkışan İşçi Öldü

1 saat önce

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Asansör Kabiniyle Duvar Arasında Sıkışan İşçi Öldü, System.String[]
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dadaloğlu Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'ndaki bir apartmanın asansör bakımını yapan Emre Adıyaman, asansör kabiniyle duvar arasında sıkıştı.

Diğer işçinin haber vermesi üzerine yaralı Adıyaman, apartman sakinleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, binaya gelerek incelemede bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:12 Kaynak: AA

Adıyaman, Yüreğir, Adana, İşçi, Güncel
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