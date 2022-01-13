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Asansör kamerasına takıldılar! Yaşlı karı kocanın sevgi dolu hareketleri sosyal medyada viral oldu - Son Dakika

Asansör kamerasına takıldılar! Yaşlı karı kocanın sevgi dolu hareketleri sosyal medyada viral oldu

13.01.2022 10:25

Sosyal medyada paylaşılan bir video, günün en çok izlenenleri arasında yer aldı. Söz konusu videoda, asansörde birbirilerine sevgi gösterisinde bulunan çift yer alıyor. Sosyal medya kullanıcıları, çifte sayısız övgü yağdırdı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, günün en çok izlenen videoları arasında yer aldı. TikTok'ta ve Instagram'da yayılan video, kısa sürede binlerce görüntülenme aldı. Söz konusu videoda, asansör kameralarına takılan bir çift yer alıyor.

ÖVGÜ DOLU YORUMLAR ALDILAR

Birbirlerine olan sevgileri, izleyenlerin gözünü dolduran çiftin yanaklarına öpücük kondurduğu anlar, asansörün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüye, kullanıcılardan övgü dolu yorumlar yağdı.

"BÖYLE SEVGİ KALDI MI?"

Sosyal medya kullanıcıları, çiftin sevgilerinin örnek olması gerektiğini belirterek, "Böyle sevgi kaldı mı? Gerçekten hayran olunacak bir durum" şeklinde yorumlarda bulundular.

YORUMLAR
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Instagram, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Asansör kamerasına takıldılar! Yaşlı karı kocanın sevgi dolu hareketleri sosyal medyada viral oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asansör kamerasına takıldılar! Yaşlı karı kocanın sevgi dolu hareketleri sosyal medyada viral oldu - Son Dakika
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