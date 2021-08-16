Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, önceki gün lüks bir rezidansta 12 yaşındaki kızına tokat atan, attığı tokatla kızının başını asansör aynasına çarptıran Suriye uyruklu M.A.'yı (45) dün gözaltına aldı.
Asansördeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde babanın kızına tokat attığı, tokatın şiddetiyle kızın başının aynaya çarptığı, aynanın çatladığı görülüyor.
Olayla ile ilgili M.A hakkında "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldığı, 12 yaşındaki kızın akrabalarına teslim edildiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Asansör kamerasına yansıyan şiddet, ekipleri harekete geçirdi! Kızını döven baba gözaltına alındı - Son Dakika