Asansörde 14 saat - Son Dakika
Son Dakika Magazin Asansörde 14 saat - Son Dakika Magazin

Asansörde 14 saat

6 saat önce

Söz ve müziği Hande Ünsal ile Bade Derinöz'e, düzenlemesi ise Serkan Balkan'a ait çalışma sinema filmleri kalitesinde oldu.

Asansörde 14 saat, System.String[]

Söz ve müziği Hande Ünsal ile Bade Derinöz'e, düzenlemesi ise Serkan Balkan'a ait çalışma sinema filmleri kalitesinde oldu. Soykan'ın yeni klibinin çekimlerinin tamamı asansörde gerçekleşti. Ataşehir'de yapılan çekimlerde birbirinden farklı hikayeler yer aldı. 14 saatte tamamlanan çekimlerde şarkıcının yeni imajı da dikkat çekti. "İkimiz Adına" bugün Soykan Prodüksiyon etiketiyle dijital platformlarda yerini alıyor.

Ataşehir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:15 
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