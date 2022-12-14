Gaziantep'te 15 yaşındaki kıza asansörde tacizde bulunan sapık, tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 15 yaşındaki kıza asansörde tacizde bulunan sapık, tutuklanarak cezaevine gönderildi

14.12.2022 15:57

Gaziantep'te 15 yaşındaki kız çocuğu, A. K. isimli şahıs tarafından boğazına bıçak dayanarak taciz edildi. Talihsiz kızın yardımına çığlıkları üzerine annesi koşarken sapık da yakalandı. Olay sonrası gözaltına alınan tacizci, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

8 Aralık Perşembe günü Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir sitede yaşanan olayda iddiaya göre, 50-60 yaşlarındaki bir şahıs, 15 yaşındaki N.T. isimli kızın peşinden asansöre binmiş ve kapının kapanmasının ardından şahıs, çocuğu boğazına dayadığı bıçakla tehdit ederek taciz etmeye çalışmıştı. Şahıs ile uzun süre boğuşan ve direnen N.T., isimli çocuk ise asansörde attığı çığlığı duyan annesinin yardımıyla saldırgandan kurtulmuş ve boğuşma esnasında elinden yaralandığı için parmağına 10 dikiş atılmıştı.

Asansörde 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şahıs tutuklandı

DÜN YAKALANAN TACİZCİ BUGÜN TUTUKLANDI

Yaşanan iğrenç olayın ardından çalışma yapan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen A.K. tacizciyi dün sabah saatlerinde yakalayarak gözaltına almıştı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan tacizci şahıs, adli mercilere sevk edildi. A.K. isimli şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asansörde 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şahıs tutuklandı

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Konu ile ilgili Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "08.12.2022 tarihinde Seyrantepe Mahallesi'nde bir binanın asansörü içerisinde meydana gelen bir çocuğun kesici aletle tehdit edilerek cinsel istismar edilmesi olayına yönelik Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesi, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ve 5 adet suç kaydı bulunan A.K. isimli şüpheli 13.12.2022 tarihinde yakalanarak yapılan yasal işlemlerin ardından 14.12.2022 tarihinde sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 15 yaşındaki kıza asansörde tacizde bulunan sapık, tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 15 yaşındaki kıza asansörde tacizde bulunan sapık, tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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