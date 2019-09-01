Son Dakika Haberleri: Asansörde 25 dakika mahsur kalan Papa Francis'i itfaiyeciler kurtardı
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Asansörde 25 dakika mahsur kalan Papa Francis'i itfaiyeciler kurtardı

1 saat önce

Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Francis, elektrik arızası nedeniyle asansörde 25 dakika mahsur kaldıktan sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asansörde 25 dakika mahsur kalan Papa Francis'i itfaiyeciler kurtardı, System.String[]

Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Francis, elektrik arızası nedeniyle asansörde 25 dakika mahsur kaldıktan sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Vatikan'da St. Peter's Meydanı'nda haftalık konuşmasına yaklaşık 10 dakika geç gelen Papa Francis halktan özür diledi.

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Papa Francis, İtfaiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:08 
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