Asansörde 25 dakika mahsur kalan Papa Francis'i itfaiyeciler kurtardı
1 saat önce
Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Francis, elektrik arızası nedeniyle asansörde 25 dakika mahsur kaldıktan sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Francis, elektrik arızası nedeniyle asansörde 25 dakika mahsur kaldıktan sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Vatikan'da St. Peter's Meydanı'nda haftalık konuşmasına yaklaşık 10 dakika geç gelen Papa Francis halktan özür diledi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:08
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