"Kolumu kesecek misiniz?" Asansörde dehşet anları: 10 yaşındaki kızın kolu asansöre sıkıştı - Son Dakika

"Kolumu kesecek misiniz?" Asansörde dehşet anları: 10 yaşındaki kızın kolu asansöre sıkıştı

SAMSUN - Samsun'da 10 yaşındaki kız çocuğu asansörde düşen parayı almak isterken aniden hareket eden asansöre kolu sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Halim Efendi Sokak'ta bulunan bir apartmanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkokul 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ayşe Ecrinsu Demir, bakkala gidip çikolata aldıktan sonra evine dönerken oturduğu apartmandaki asansöre bindi. Elindeki parayı asansörün içinde düşüren kız çocuğu duran asansörde parayı almak isterken bir başka kattan asansörün çağrılması sonucu hareket eden asansör ile duvar arasına sağ kolu sıkıştı. Kız çocuğunun feryatlarını duyan ailesi ve komşular 112 ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Apartman sakinleri çocuğu kurtarmak için uğraştılar ancak başarılı olamadılar. "Beni kurtarın" diyen Ayşe Ecrinsu Demir Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu kolu sıkıştığı yerden kurtarıldı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kız çocuğu tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.