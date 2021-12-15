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Asansörde genç kıza tecavüz etme girişiminde bulunan sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Asansörde genç kıza tecavüz etme girişiminde bulunan sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı

15.12.2021 18:10

İstanbul'da lüks bir sitede asansörde genç kıza tecavüz etmeye çalışan yabancı uyruklu sapık, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık ifadesinde her şeyi itiraf eden zanlı, ifadesinde, "Site içinde tanımadığım bir kadın gördüm, peşinden gittim. Önce kadın asansöre bindi sonra ben. Bana izlettiğiniz görüntüdeki gibi kadına saldırdım. Kıyafetlerini çıkarmaya çalıştım. Yere düşürdüm. Şeytana uydum pişmanım" sözlerine yer verdi.

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir rezidansta 11 Aralık günü saat 04.30 sıralarında yaşanan olayda, yabancı uyruklu A.A. gece genç bir kızı takibe alarak evine kadar takip etti. Genç kız güvenlikli ve lüks bir siteye girince A.A. siteye giriş için başka bir yol aramaya başladı.

TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTI

Güvenlikten dolayı siteye giremeyen A.A, çitlerin üzerinden atlayarak sitenin arka bahçesine girip genç kızı takibe devam etti. Genç kızın arkasından asansöre binen A.A, asansörün kamerasının açısını bozduktan sonra genç kıza sarkıntılık yapmaya başladı. Şahıs daha sonra yere düşürdüğü genç kıza tecavüz etmeye kalkıştı. Genç kız direnince başarılı olamayan A.A, genç kıza tekme atarak asansörden inip kaçtı. Yaşadığı olayın şokunu bir süre sonra atlatan genç kız, sitenin güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Genç kızı evine çıkartan güvenlik görevlileri polisi aradı.

SIKI TAKİP SONUCU YAKALANDI

Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitede bulunan bütün güvenlik kameralarını inceleyerek, saldırganın kaçış istikametini belirledi. Şahsın kaçış istikametindeki iş yeri ve binaların da kamera görüntüleri tek tek incelendi. Yapılan sıkı takip sonucu polis zanlıyı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen A.A'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

OLAY KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan tecavüz girişimi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahsın çitlerden atlayıp genç kızı takip ettiği ve genç kızın arkasından asansöre binerek önce kamerayı düzelttiği, daha sonra da tecavüz girişiminde bulunup, tekme atarak kaçtığı görülüyor.

TUTUKLANDI

Yapılan sıkı takip sonucu polis zanlıyı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cinsel saldırı suçundan tutuklandı.

"ŞEYTANA UYDUM"

Sabah'ın haberine göre; tutuklanarak cezaevine gönderilen yabancı uyruklu A.A'nın savcılık ifadesinde her şeyi itiraf ettiği ve şeytana uydum dediği öne sürüldü. A.A. ifadesinde, "Hakkımdaki suçlamayı anladım. 2016 yılından beri İstanbul Esenyurt'ta annem ve 4 kardeşim ile birlikte yaşıyorum. Burada bir tavukçuda çalışıyorum. Olaydaki görüntüde yer alan kişi benim. Sitede daha önce 2 yıl kadar kaldım. Şimdi arkadaşlarım kalıyor. Arkadaşım bana otoparkta bulunan bisikletinin kilit anahtarını verdi. Onu almak için otoparka indim. Daha sonra site içinde tanımadığım bir kadın gördüm. Peşinden gittim şeytana uydum. Önce kadın asansöre bindi sonra ben. Bana izlettiğiniz görüntüdeki gibi kadına saldırdım. Kıyafetlerini çıkarmaya çalıştım. Yere düşürdüm. Şeytana uydum pişmanım" dediği öğrenildi.

Asansörde genç kıza tecavüz etme girişiminde bulunan sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı

Esenyurt, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Asansörde genç kıza tecavüz etme girişiminde bulunan sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asansörde genç kıza tecavüz etme girişiminde bulunan sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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