Son Dakika Haberleri: Asansörde güvenlik için işbirliği protokolü imzalandı
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Asansörde güvenlik için işbirliği protokolü imzalandı

1 saat önce

Asansör güvenlik aksamlarının en güvenilir şekilde test edilebileceği 'Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi'nin protokolü imzalandı.

Asansörde güvenlik için işbirliği protokolü imzalandı, System.String[]
Asansör güvenlik aksamlarının en güvenilir şekilde test edilebileceği 'Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi'nin protokolü imzalandı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:12 
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