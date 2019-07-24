Asansörde güvenlik için işbirliği protokolü imzalandı
1 saat önce
Asansör güvenlik aksamlarının en güvenilir şekilde test edilebileceği 'Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi'nin protokolü imzalandı.
Asansör güvenlik aksamlarının en güvenilir şekilde test edilebileceği 'Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi'nin protokolü imzalandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:12
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